מחלום למציאות

אתה רואה את עצמך טס עם הילדים לחופשה. חוגג ימי הולדת בלי לחשב כל שקל. יושב במסעדה עם המשפחה בלי לחשוב פעמיים. זה לא חלום. זו תוכנית.

פרויקט יואב מציע לך מסלול מוכח:

שלוש שנים שבסופן יש לך תואר הנדסאי, ניסיון מקצועי וסיוע בהשמה

העתיד שלך - בידיים שלך

היום העולם השתנה. גם הציבור החרדי חולם בגדול – ויודע שאפשר להגשים. הצעד הראשון הוא לרכוש מקצוע שייתן לך יציבות כלכלית אמיתית, לא רק עכשיו אלא לשנים קדימה.
והכי חשוב? המקצועות שלנו דורשים גם מוח וגם ידיים – עבודה שבינה מלאכותית לא מחליפה. יציבות תעסוקתית אמיתית.

פרויקט יואב

מכל הסיבות

תואר הנדסאי מוסמך מרשת מכללות אורט

שירות בסביבה שמורה המותאמת לאורח החיים החרדי

ניסיון מעשי ביחידות טכנולוגיות מובילות

השמה בתעשייה האזרחית והביטחוניות

מקצוע יציב לשנים - עבודה שAI לא יחליף

חמישה מסלולים לעתיד שלך

הנדסאי אלקטרוניקה

עבודה מעשית עם רחפנים, רובוטים ומערכות מתקדמות. תחזוקה, שדרוג והפעלה של טכנולוגיות שנמצאות בחזית העולמית.
לאן זה מוביל: טכנאי רחפנים ורובוטיקה, מומחה מערכות בתעשיות הביטחוניות, אינטגרטור טכנולוגי.

הנדסאי בניין - מסלול אדריכלות

תכנון ועיצוב מבנים, פיקוח על פרויקטים, ניהול תהליכי בנייה מההתחלה ועד הסוף.
לאן זה מוביל: מנהל פרויקטים בבנייה, מפקח מוסמך, מתכנן במשרדי אדריכלים.

הנדסאי חשמל - מסלול חיל האוויר

תפעול ותכנון מערכות חשמל ואנרגיה מורכבות ברמה הגבוהה ביותר.
לאן זה מוביל: הנדסאי חשמל מוסמך עם רישיון, מתכנן מערכות אנרגיה, מנהל פרויקטים.

הנדסאי תוכנה - מסלול בינה מלאכותית AI

פיתוח מודלים של למידת מכונה, עבודה עם Big Data והטמעת פתרונות AI. התחום הכי מבוקש בהייטק.
לאן זה מוביל: מפתח AI, אנליסט נתונים בכיר, מפתח אלגוריתמים בחברות מובילות.

הנדסאי תעשייה וניהול

ייעול תהליכים, ניהול משאבים, עבודה עם מערכות מידע וכלי BI.
לאן זה מוביל: מנהל פרויקטים, אנליסט נתונים, מנהל לוגיסטיקה ושרשרת אספקה.

יציבות זה שם המשחק

בעולם שבו טכנולוגיות משתנות ובינה מלאכותית מחליפה תפקידים, המקצועות שלנו דורשים שילוב של מומחיות מקצועית ועבודה מעשית. זו לא עבודה שמחשב עושה לבד. זו יציבות אמיתית למשפחה שלך.

בחר את המגמה שלך

שואלים אותנו הרבה

פרויקט יואב הוא התוכנית היחידה המאפשרת בשלוש שנים בלבד לרכוש תואר הנדסאי, לצבור ניסיון מקצועי ביחידות טכנולוגיות ולהשתלב בקריירה מקצועית – והכל בסביבה המותאמת לאורח החיים החרדי.

בהחלט. התוכנית מיועדת לגילאי 18-32, כולל נשואים. המסגרת מאפשרת שילוב בין השירות לחיי המשפחה.

בוגרי התוכנית מקבלים תעודת הנדסאי מוסמך מטעם רשת מכללות אורט – תעודה המוכרת בכל התעשייה ומהווה יתרון משמעותי בשוק העבודה.

פרויקט יואב מלווה את הבוגרים בתהליך השמה מסודר בתעשיות השונות, הניסיון שנצבר במהלך השירות פותח דלתות למשרות איכותיות.

התוכנית תוכננה מראש עבור הציבור החרדי. היא כוללת שמירה על כשרות מהדרין, זמני תפילה קבועים, סביבה ערכית מוגנת וליווי רוחני לאורך כל הדרך.

ההרשמה למחזור הבא בעיצומה 600 בוגרים בפרוייקט יואב באו והצטרפו להצלחה הגדולה

מספר המקומות מוגבל

החלום שלך מתחיל בצעד אחד

פרויקט יואב

הוקם להמשך דרכו
של סגן יואב מלייב

פרויקט יואב הוקם להמשך דרכו של סגן יואב מלייב הי"ד, שנפל בקרב גיבורים בשביעי לאוקטובר בהגנה על מחנה יפתח. הפרויקט מציע תוכניות הכשרה חרדיות בתחומי הנדסה וטכנולוגיה, המשלבות שירות צבאי משמעותי עם רכישת מקצוע באווירה תורנית.

תפריט נגישות

Powered by
Necessary cookies enable essential site features like secure log-ins and consent preference adjustments. They do not store personal data.
None
Functional cookies support features like content sharing on social media, collecting feedback, and enabling third-party tools.
None
Analytical cookies track visitor interactions, providing insights on metrics like visitor count, bounce rate, and traffic sources.
None
Advertisement cookies deliver personalized ads based on your previous visits and analyze the effectiveness of ad campaigns.
None
Powered by
Scroll to Top