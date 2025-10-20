מחלום למציאות

היום העולם השתנה. גם הציבור החרדי חולם בגדול – ויודע שאפשר להגשים. הצעד הראשון הוא לרכוש מקצוע שייתן לך יציבות כלכלית אמיתית, לא רק עכשיו אלא לשנים קדימה.
והכי חשוב? המקצועות שלנו דורשים גם מוח וגם ידיים – עבודה שבינה מלאכותית לא מחליפה. יציבות תעסוקתית אמיתית.
עבודה מעשית עם רחפנים, רובוטים ומערכות מתקדמות. תחזוקה, שדרוג והפעלה של טכנולוגיות שנמצאות בחזית העולמית.
לאן זה מוביל: טכנאי רחפנים ורובוטיקה, מומחה מערכות בתעשיות הביטחוניות, אינטגרטור טכנולוגי.
תכנון ועיצוב מבנים, פיקוח על פרויקטים, ניהול תהליכי בנייה מההתחלה ועד הסוף.
לאן זה מוביל: מנהל פרויקטים בבנייה, מפקח מוסמך, מתכנן במשרדי אדריכלים.
תפעול ותכנון מערכות חשמל ואנרגיה מורכבות ברמה הגבוהה ביותר.
לאן זה מוביל: הנדסאי חשמל מוסמך עם רישיון, מתכנן מערכות אנרגיה, מנהל פרויקטים.
פיתוח מודלים של למידת מכונה, עבודה עם Big Data והטמעת פתרונות AI. התחום הכי מבוקש בהייטק.
לאן זה מוביל: מפתח AI, אנליסט נתונים בכיר, מפתח אלגוריתמים בחברות מובילות.
ייעול תהליכים, ניהול משאבים, עבודה עם מערכות מידע וכלי BI.
לאן זה מוביל: מנהל פרויקטים, אנליסט נתונים, מנהל לוגיסטיקה ושרשרת אספקה.
בעולם שבו טכנולוגיות משתנות ובינה מלאכותית מחליפה תפקידים, המקצועות שלנו דורשים שילוב של מומחיות מקצועית ועבודה מעשית. זו לא עבודה שמחשב עושה לבד. זו יציבות אמיתית למשפחה שלך.
פרויקט יואב הוא התוכנית היחידה המאפשרת בשלוש שנים בלבד לרכוש תואר הנדסאי, לצבור ניסיון מקצועי ביחידות טכנולוגיות ולהשתלב בקריירה מקצועית – והכל בסביבה המותאמת לאורח החיים החרדי.
בהחלט. התוכנית מיועדת לגילאי 18-32, כולל נשואים. המסגרת מאפשרת שילוב בין השירות לחיי המשפחה.
בוגרי התוכנית מקבלים תעודת הנדסאי מוסמך מטעם רשת מכללות אורט – תעודה המוכרת בכל התעשייה ומהווה יתרון משמעותי בשוק העבודה.
פרויקט יואב מלווה את הבוגרים בתהליך השמה מסודר בתעשיות השונות, הניסיון שנצבר במהלך השירות פותח דלתות למשרות איכותיות.
התוכנית תוכננה מראש עבור הציבור החרדי. היא כוללת שמירה על כשרות מהדרין, זמני תפילה קבועים, סביבה ערכית מוגנת וליווי רוחני לאורך כל הדרך.
פרויקט יואב הוקם להמשך דרכו של סגן יואב מלייב הי"ד, שנפל בקרב גיבורים בשביעי לאוקטובר בהגנה על מחנה יפתח. הפרויקט מציע תוכניות הכשרה חרדיות בתחומי הנדסה וטכנולוגיה, המשלבות שירות צבאי משמעותי עם רכישת מקצוע באווירה תורנית.
